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Український працівник щороку "старішає" на 4-5 місяців, – дослідження
16:32 28.04.2025 |
Щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.
Про це свідчать результати дослідження ринку праці Forbes Ukraine.
У межах цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 тисяч анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.
Зазначається, що середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.
У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році - 36 років 10 місяців.
Так, можна дійти висновку, що в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.
За словами директора відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексія Блінова, в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.
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