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АНАЛІТИКА

Український працівник щороку "старішає" на 4-5 місяців, – дослідження

16:32 28.04.2025 |

Економіка

 

Щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці Forbes Ukraine.

У межах цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 тисяч анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Зазначається, що середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році - 36 років 10 місяців.

Так, можна дійти висновку, що в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.

За словами директора відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексія Блінова, в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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