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Міноборони запускає «єдине вікно» для пропозицій від виробників та постачальників

14:52 28.04.2025 |

Економіка

 

Державне підприємство Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» запустило «єдине вікно» зі збору пропозицій від виробників та постачальників боєприпасів, БпЛА та військової техніки.

Про це повідомила пресслужба АОЗ, передає Укрінформ.

«Агенція оборонних закупівель, яка централізовано забезпечує Збройні Сили України боєприпасами, БпЛА та військовою технікою, вдосконалює взаємодію з ринком. Для забезпечення прозорого та рівноправного доступу до процесу закупівель на офіційному сайті Агенції запрацює єдине вікно зі збору пропозицій від виробників та постачальників», - йдеться в повідомленні.

Щоб взяти участь у відборі продукції для потреб оборони, постачальники або виробники мають заповнити форму і надати базову інформацію про себе та свою продукцію. Після опрацювання та перевірки цієї інформації Агенцією оборонних закупівель буде ухвалене рішення про включення компанії в реєстр верифікованих постачальників або їй буде надано обґрунтовану відмову.

Верифіковані постачальники отримуватимуть запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби. Ці запити міститимуть інформацію про дату та час закупівель, а також зворотний зв'язок за їх результатами.

В АОЗ розраховують, що такий підхід дозволить забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку.
 

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