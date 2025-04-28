Антени, GPS-модулі та генератори для РЕБ: у «Бібліотеці комплектуючих» для зброї уже 55 пропозицій

"Бібліотека комплектуючих" набирає обертів - на цифровій платформі виробників українських компонентів для компаній оборонного сектору акредитовано вже понад 100 користувачів. Про це сказано в повідомленні міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Йдеться про цифрову базу даних українських виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки. Про офіційний запуск проєкту стало відомо на початку квітня 2025 року.

За повідомленням міністра, станом на зараз, на платформі розміщено 55 пропозицій комплектуючих різних типів: антени (звʼязок), підсилювачі та генератори для засобів РЕБ, деталі та аксесуари, рами та пропелери для FPV, модулі GNSS, модулі магнетометра, а також сервісні послуги.

"Нині на ресурсі доступні 14 специфікацій - характеристик до кожного з виробів. Разом з виробниками працюємо над розширенням переліку", - сказано також у повідомленні Германа Сметаніна.

Водночас він нагадав, що до "Бібліотеки комплектуючих" можуть потрапити лише перевірені виробники, які хочуть знайти партнерів та налагодити співпрацю для збільшення виробництва української зброї.

Також у повідомленні зазначено, що зворотній звʼязок щодо роботи платформи можна надати за посиланням та на електронну адресу: [email protected]

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр повідомила про запуск "Бібліотеки комплектуючих" 6 квітня цього року. За її словами, це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих - зокрема БПЛА, НРК, РЕБ/РЕР - можуть легко знаходити один одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.

"Бібліотека комплектуючих" розміщена на офіційному сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, яке адмініструє та модерує сервіс.

Щоб розмістити пропозицію, виробники авторизуються через "Дію" та проходять верифікацію внутрішнім модератором. Для юридичних осіб авторизація відбувається на підставі електронного цифрового підпису. Створити організацію може лише керівник, далі співробітники організації можуть авторизуватись в системі зі своїми ЕЦП.

Товар можна розмістити на основі наявних в системі товарних категорій та специфікацій.

Щоб отримати інформацію про комплектуючі, виробник озброєння (покупець) має авторизуватися через "Дію". Після авторизації він отримує доступ до пропозицій та характеристик товарів, а також може зробити запит на отримання контактів виробника комплектуючих.

Для зв'язку з виробником комплектуючих треба подати запит модератору системи.