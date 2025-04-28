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АНАЛІТИКА

19% українських айтівців звільнили з роботи за останній рік, понад половина боїться її втратити — опитування DOU

13:59 28.04.2025 |

Економіка

 

Понад 19% українських айтівців втратили роботу за останній рік, а понад половина фахівців хвилюється через можливу втрату місця роботи. Такі результати великого опитування про стан ринку праці в українському ІТ, проведеного DOU на початку квітня серед 3806 айтівців з України та з-за кордону, а також 651 фахівця, що шукає першу роботу в ІТ.

Згідно з результатами, 19% айтівців були звільнені за останній рік, що дещо більше, ніж у 2023 році (16%). Найчастіше компанії прощалися з фахівцями рівня Senior. Ще 18% опитаних залишили свої компанії за власною ініціативою, що також більше порівняно з минулим роком (14%).

Найбільше безробіття серед фахівців у галузях дизайну та продажів: близько 30% представників цих спеціалізацій нині перебувають у пошуку роботи. Водночас фахівці з DevOps/SRE, Data Science та ML/AI демонструють найкращу стабільність - тільки 8-10% з них наразі шукають нову роботу.

Помітна різниця спостерігається між айтівцями в Україні та за кордоном. Так, за межами країни частка безробітних вища: 17% проти 14% в Україні. Рівень безробіття серед розробників за кордоном сягає 19%, а в Mobile-розробці - навіть 38%.

Рівень тривожності щодо втрати роботи також зріс: сьогодні 52% айтівців в Україні та 57% за кордоном бояться залишитися без роботи. Для порівняння, два роки тому цей показник становив 48% і 45% відповідно. Найменш стурбовані Data Scientists та топменеджмент, тоді як найбільше хвилюються тестувальники, дизайнери, фахівці підтримки та інфраструктурні інженери.

У ринку відчувається і зростання активності рекрутерів: якщо восени 2023 року лише половина айтівців отримували повідомлення від рекрутерів, то зараз таких уже 80%. Особливо активно рекрутери шукають спеціалістів у сферах Data Science/ML/AI та DevOps/SRE.

Попри всі труднощі, 38% айтівців заявили, що за жодних обставин не готові змінювати сферу діяльності. Водночас кожен п'ятий визнав, що задумувався про зміну професії через складнощі з пошуком роботи або бажання займатися цікавішою справою.

Загальні очікування учасників опитування щодо майбутнього ІТ-ринку залишаються стриманими: 34% вважають, що ситуація не зміниться, а 32% прогнозують її погіршення у 2025 році. Лише 19% респондентів сподіваються на зростання.
За матеріалами: mezha.media
 

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