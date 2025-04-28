Лідери серед ресторанів та готелів України збільшили свій дохід на 10%

У 2024 року лідери серед українських ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10% - 28,22 млрд грн. До десятки найкращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі.

Про це свідчить Індекс Опендатабота.

Водночас зазначається, що минулий рік був вдалим не для всіх: попри те, що вісім представників рейтингу збільшили свій дохід, лише шість із них змогли отримати прибуток за результатами звітного періоду.

Так, лідером за обома показниками одночасно став McDonald's. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток становить 1,59 млрд грн (+24% за рік). Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки найкращих.

Друге місце посів новачок у рейтингу - "Контракт Продрезерв 5" з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза та становить 122,7 млн грн.

Мережа "Пузата Хата" (компанія "Оперком") закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік - у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це, мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.

Одразу три наступні сходинки в Індексі посіли компанії, що працюють над брендом KFC. Зокрема, компанія "Тесті Фуд", власником якої є Валерій Кіптик (співвласник Varus та Eva). Дохід компанії не змінився за рік і становить 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн/

"Глобальна ресторанна група-Україна", заснована "Берілліом Інвестментс" (США). Її дохід становить 982,9 млн грн, що на 19% більше, ніж роком раніше. Водночас збитки зросли у 2,4 раза - до 155,8 млн грн.

Компанія "ДТС-Харків" посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів - до 10,5 млн грн.

Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: "Парктур" (Буковель) та Міжнародно-діловий центр (Hilton Kyiv). Їхні доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток "Парктура" зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а Міжнародно-діловий центр взагалі відзвітуав про збитки на 169 млн грн.

Компанія "Атомсервіс" посіла дев'яту позицію. Минулий рік для компанії був не дуже вдалим: дохід зменшився майже усемеро, а прибуток - у 33 рази, до 16,3 млн грн.

"Домінос Піцца Юкрейн" (Domino's Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.