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У першому кварталі обсяг відшкодування ПДВ зріс на третину

13:03 28.04.2025 |

Економіка

У першому кварталі обсяг відшкодування ПДВ зріс на третинуЗа перший квартал 2025 року обсяг відшкодування ПДВ збільшився на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 42,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ із посиланням на Державну податкову службу, про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко під час міжнародного форуму «Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку».

За словами Кравченка, завдяки кожному платнику податків забезпечено перевиконання плану надходжень за перший квартал на 36 млрд грн.

Очільник ДПС нагадав, що ефективна комунікація з бізнесом є його пріоритетом з перших днів роботи. Завдяки налагодженому діалогу та впровадженню чітких заходів з початку року майже вдвічі скоротилася кількість заблокованих податкових накладних - до 0,37%. Також на 11,4 тис. зменшилася кількість підприємств, які потрапили до списку ризикових.
 

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