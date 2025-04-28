Фонд держмайна у І кварталі залучив на аукціонах малої приватизації ₴404,9 мільйона

Фонд державного майна України впродовж січня - березня 2025 року провів 130 успішних аукціонів малої приватизації, за результатами яких залучив 404,9 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«За перший квартал команда Фонду держмайна успішно провела 130 приватизаційних аукціонів об'єктів малої приватизації, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума переможних пропозицій на аукціонах з продажу об'єктів малої приватизації у I кварталі поточного року склала 404,9 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Серед найбільших об'єктів приватизації з початку року - ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», яке було реалізовано за 41,7 млн грн, ДП «Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» - 9 млн грн, ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд» - 33,2 млн грн.

За інформацією ФДМУ, станом на 31 березня 2025 року надходження від приватизації становлять 205,72 млн грн. Крім того, до фонду ліквідації наслідків збройної агресії було спрямовано 1,89 млрд грн від приватизації націоналізованого активу державної частки у статутному капіталі ТОВ «Аерок».

У ІІ кварталі команда ФДМУ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об'єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн грн.

Крім того, будуть виставлені два об'єкти великої приватизації - державний пакет акцій розміром 99,9952% статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром» та 100% статутного капіталу державного АТ «Будівельна компанія «Укрбуд».