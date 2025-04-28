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Україна очікує отримати додаткові $1,9 мільярда від МВФ до кінця року - Мінфін

11:22 28.04.2025 |

Економіка

 

Успішні перегляди програми МВФ дадуть змогу Україні залучити додатково 1,9 млрд доларів до кінця поточного року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України за результатами зустрічі Прем'єр-міністра України Денис Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки виключно від МВФ. Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС. Вдячний коллегам за необхідну та своєчасну допомогу", - зазначив Марченко.

У Мінфіні нагадали, що у березні 2023 року Рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі 15,5 млрд дол. Із цієї суми 10,1 млрд дол. уже залучено за результатами семи успішних переглядів програми.

На 2025 рік програмою МВФ передбачено до 2,3 млрд дол. за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн дол. надійшли до держбюджету в березні цього року.

У Мінфіні підкреслили, що Україна вже виконала 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Основні напрями реформ включають зміцнення макрофінансової стабільності, удосконалення структурної фіскальної політики, посилення фіскальної прозорості, покращення управління державними інвестиціями, дерегуляцію економічної діяльності та поліпшення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією та реформу енергетичного сектору.

Крісталіна Георгієва зі свого боку запевнила, що МВФ продовжить підтримувати Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою подальшу підтримку України в 2025-2026 роках.

МВФ оприлюднив Огляд світової економіки, у якому знизив очікування щодо зростання в Україні до 2,0% у 2025 році. У Фонді пояснили зниження прогнозу економічного зростання в Україні наслідками російських бомбардувань української енергоструктури, перенапруженим ринком праці в країні, а також невизначеністю у зв'язку з війною.
 

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