Мінфін: точна сума виплат за ВВП-варантами наразі невідома, діалог із інвесторами триває

Міністерство фінансів прокоментувало повідомлення в медіа щодо ймовірного дефолту - відповідь отримала редакція Радіо Свобода 25 квітня.

Заява Мінфіну стосується матеріалу Financial Times про близько 600 мільйонів доларів, які Київ має сплатити власникам варантів ВВП або ж оголосити дефолт за цим платежем.

Як повідомили у відомстві, точна сума виплат за ВВП-варантами наразі ще не визначена, а розрахунок очікується 30 квітня.

Водночас Мінфін наголошує, що можлива несплата за ВВП-варантами не означатиме дефолту України за її єврооблігаціями, випущеними на міжнародних ринках капіталу. Це питання, нагадують у міністерсві, було врегульоване в рамках домовленостей із кредиторами під час реструктуризації, проведеної влітку 2024 року.

«Міністерство фінансів України продовжує активний та конструктивний діалог із широким колом інвесторів, включаючи всіх власників ВВП варантів. Мета цих переговорів - досягти взаємного рішення, що дозволить забезпечити довгострокову боргову стійкість України, не ставлячи під загрозу процеси відновлення та економічного зростання», - повідомляє Мінфін.

Напередодні стало відомо, що представники України не змогли наразі домовитися про реструктуризцію державного боргу з власниками цінних паперів України, прив'язаних до її ВВП (варантів), на загальну суму понад 3,23 мільярда доларів. Зокрема, Financial Times писало, що вже в травні Київ має виплатити 600 мільйонів доларів за борговими зобов'язаннями або оголосити дефолт.