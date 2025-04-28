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Частка працюючих українців зросла до максимуму за час повномасштабної війни, - Нацбанк
10:59 28.04.2025 |
Завдяки високому попиту на робочу силу в Україні зросла частка зайнятих - до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за квітень.
Зазначається, що у першому кварталі 2025 року попит та пропозиція робочої сили на ринку праці зростали: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з першим кварталом 2024 року.
Підприємства також активізували зусилля із залучення до ринку праці тих, хто раніше був менш представленими на ньому: студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів.
"У результаті пом'якшилася проблема браку працівників, яка насамперед пов'язана з наслідками війни (міграція, мобілізація, посилення диспропорцій на ринку праці)", - йдеться у звіті.
Водночас проблема дефіциту робочої сили залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску.
При цьому збереження значного браку кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит.
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