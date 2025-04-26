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У МВФ пояснили причини зниження економічного прогнозу для України
23:55 25.04.2025 |
Зниження прогнозу економічного зростання в Україні обумовлено, зокрема, наслідками російських бомбардувань української енергоструктури, перенапруженим ринком праці в країні, а також невизначеністю у зв'язку з війною.
Таку відповідь дав на запитання власного кореспондента Укрінформу в Вашингтоні голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.
«Ми спостерігаємо знижені темпи зростання, які продовжуються з 2024 року, що є відображенням, зокрема, бомбардувань енергетичної інфраструктури, і що гальмує економіку», - зазначив Каммер.
Крім того, за його словами, уповільнення економічного зростання в Україні зумовлює «дуже напружений ринок праці», крім того, «постійна невизначеність» щодо тривалості війни, а також те, як бойові дії впливатимуть на економіку.
«І це, вочевидь, обтяжує економічне зростання у 2025 році»,- зауважив високопоставлений представник Фонду.
Водночас він позитивно оцінив зусилля економічної команди українського уряду, яка «виконує надзвичайну роботу для підтримки макростабільності в нинішніх умовах, а також для підготовки економіки до періоду післявоєнної реконструкції».
У цьому зв'язку Каммер підкреслив важливість відпрацювання середньострокової стратегії національних доходів, «оскільки Україні знадобляться доходи, щоби забезпечити всі необхідні послуги сучасної держави та підтримати відновлення».
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