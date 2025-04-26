Фінансові новини
- |
- 26.04.25
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році
23:53 25.04.2025 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна розраховує на понад $39 млрд бюджетної підтримки у 2025 році, підтверджених міжнародними партнерами, повідомляється у Телеграм-каналі прем'єра у п'ятницю.
"Незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України", - зазначив Шмигаль.
Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цього питання є повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні. За оцінками Світового банку, потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд, що значно перевищує обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 мільярдів доларів).
"Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", - наголосив прем'єр.
Шмигаль також подякував міжнародним партнерам за послідовну санкційну політику, яка посилила боротьбу з тіньовим флотом Росії, заборонила експорт товарів подвійного призначення та ввела санкції проти російських портів і аеропортів.
"Останній шістнадцятий пакет, зокрема, посилив боротьбу з тіньовим флотом рф, заборонив експорт низки товарів подвійного призначення, застосував санкції проти російських портів та аеропортів...Дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду, Сполученим Штатам, Євросоюзу, країнам G7 та всім партнерам за дієву фінансову підтримку України, яка допомагає нам вистояти в цій важкій війні. ", - підсумував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters опублікував текст «остаточної пропозиції» США Києву і Москві
|Газета The Telegraph оприлюднила п'ять вимог Києва до потенційної мирної угоди
|В «Євросолідарності» пояснили, з чим пов’язаний позов про поділ майна подружжя Порошенків
|Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Процес перемовин України із зовнішніми комерційними кредиторами заслуговує на довіру – МВФ
|У МВФ пояснили причини зниження економічного прогнозу для України
|Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році
|Україна отримає 270 млн євро через ЄБРР на підтримку енергетики
|Мита Трампа менше загрожують Україні, ніж втрата торговельних пільг від ЄС, – НБУ
|НБУ прогнозує зростання імпорту газу 2025р до $2,9 млрд через атаки РФ
Бізнес
|У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
|Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження
|Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном
|Google Gemini має 350 мільйонів користувачів на місяць
|Нові моделі ChatGPT лишають у тексті зайві символи — їх можна «проявити» через Word
|LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів, пророкуючи стагнацію на цьому ринку
|Сонячні генератори на співкристалі показали рекордний ККД у 67% і на 375% вищу продуктивність