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Україна отримає 270 млн євро через ЄБРР на підтримку енергетики
23:51 25.04.2025 |
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підписали договір про підтримку енергетичного сектора України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав у Facebook.
Угода між Україною та ЄБРР передбачає залучення 270 мільйонів євро під державні гарантії, що супроводжуватиметься грантом у 140 мільйонів євро від уряду Норвегії.
"Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", - пояснив Шмигаль.
Він зазначив, що загалом з початку повномасштабної війни Росії ЄБРР залучив для України понад 6 мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій.
Раніше повідомлялось, що у 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.
Зокрема, 1 мільярд євро має піти на підтримку енергетичного сектора України.
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