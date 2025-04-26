Україна отримає 270 млн євро через ЄБРР на підтримку енергетики

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підписали договір про підтримку енергетичного сектора України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав у Facebook.

Угода між Україною та ЄБРР передбачає залучення 270 мільйонів євро під державні гарантії, що супроводжуватиметься грантом у 140 мільйонів євро від уряду Норвегії.

"Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", - пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що загалом з початку повномасштабної війни Росії ЄБРР залучив для України понад 6 мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.

Зокрема, 1 мільярд євро має піти на підтримку енергетичного сектора України.