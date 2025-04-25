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АНАЛІТИКА

Нацбанк оцінює зростання ВВП України у І кв.-2025 у 0,5%

16:51 25.04.2025 |

Економіка

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-березні 2025 року зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, свідчить інфляційний звіт Національного банку України (НБУ), оприлюднений у п'ятницю.

"Вагомим чинником зростання економіки стало переважно стабільне постачання е/е. Так, у першому кварталі 2025 року дефіцит е/е був меншим, ніж очікувалося, завдяки теплій погоді та швидким ремонтам потужностей і інфраструктури", - пояснюється у документі.

Зазначається, що вагомий внесок мала й подальша адаптація підприємств до перебоїв з енергопостачанням, зокрема, розбудова розподіленої генерації та встановлення обладнання для енергоавтономності, а також імпорт е/е, про що свідчать результати опитувань підприємств Нацбанком.

Ситуацію також підтримала стабільна енергетична ситуація, зокрема, це вплинуло на промисловість. Високі потреби у виробництві озброєнь і будівництві укріплень сприяли завантаженню потужностей металургійних і машинобудівних підприємств, а підготовка до весняної посівної - нарощуванню виробництва добрив. Зростали й окремі напрями тваринництва на тлі пожвавлення експорту низки видів продукції.

Проте, дефіцит сільгоспсировини через низькі минулорічні врожаї стримував роботу харчової промисловості й транспорту, зокрема, експортних перевезень. Руйнування газовидобувних потужностей внаслідок обстрілів рф призвело як до падіння видобутку газу у першому кварталі 2025 року, так і до зростання потреби в його імпорті. Дефіцит працівників також обмежував зростання економіки.

У НБУ очікують, що зростання ВВП у 2025 році залишатиметься стриманим. Його гальмуватимуть наслідки війни, зокрема, дефіцит на ринку праці, у тому числі через збереження від'ємного сальдо міграції, посилення обстрілів і руйнування газової інфраструктури, що збільшуватиме залежність від імпорту, а також негативні ефекти торговельних протистоянь у світі.

"Два останніх чинники зумовили погіршення прогнозу зростання реального ВВП у 2025 році до 3,1% (порівняно з 3,6% в січневому Інфляційному звіті 2025 року). Надалі зростання ВВП пришвидшиться завдяки пожвавленню інвестиційної й споживчої активності на тлі поступової нормалізації економічних умов та пришвидшення євроінтеграційних процесів", - пояснили у НБУ.

Раніше Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному - з 4,0% до 3,7% та у 2027 році - з 4,2% до 3,9%.

Як повідомлялось, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оцінював зростання ВВП України у першому кварталі 2025 року на рівні 1,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року,

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня повідомила, що зростання ВВП за січень-лютий 2025 року оцінюється в 1,1%.

Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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