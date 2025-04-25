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ЕКА завершує інтеграцію своїх продуктів із державною платформою «Дія.Бізнес»
15:45 25.04.2025 |
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) завершує інтеграцію своїх продуктів із державною платформою "Дія.Бізнес", повідомляється на сайті ЕКА.
При цьому уточняється, що наразі триває внутрішнє тестування функціоналу. Однак підприємці вже можуть перевірити доступність підтримки від ЕКА за кодом УКТЗЕД перед поданням заявки, ознайомитися з продуктами ЕКА у розділах "Сервіси", "Експорт" та "Послуги для експортерів" порталу "Дія.Бізнес", а також подати заявку онлайн через інтегровану форму та відстежити статус поданої заявки у кабінеті підприємця.
В інформації підкреслюється, що публічний запуск повноцінної вітрини запланований на початок травня 2025 року.
Експортно-кредитна агенція України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує не сировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Зокрема агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також почало страхувати інвестиційні кредити від військових ризиків.
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