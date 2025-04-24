Марченко: Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік повністю покрито

Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік повністю забезпечено. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку країн G7 у Вашингтоні в межах Весняних зборів МВФ і Світового банку.

"У поточному році бюджетна підтримка від ключових партнерів складає $16,8 млрд. Завдяки нашій злагодженій співпраці, потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено", - зазначив Марченко.

Водночас міністр фінансів підкреслив, що Україна має залишатися готовою до будь-якого розвитку подій.

Він додав, що у 2026 році міжнародна підтримка "залишатиметься критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій".

Під час виступу Марченко також наголосив на зміцненні фінансової системи України. Завдяки зростанню внутрішніх доходів і стабільному фінансуванню, країна поступово зменшує дефіцит бюджету.

За результатами першого кварталу 2025 року доходи загального фонду державного бюджету, зросли на $1 млрд порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, завдяки випуску державних облігацій до бюджету вже залучено $3 млрд у 2025 році. Скорочення дефіциту бюджету прогнозується до 19,4% ВВП у 2025 році з 24% у 2024 році.

Марченко також зазначив стабільне надходження коштів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) - $50 млрд, які фінансуються користуючись із доходів із заморожених російських активів. Україна вже уклала відповідні угоди з G7 та Єврокомісією.

Він повідомив, що наступним кроком має стати повна конфіскація суверенних активів Росії.