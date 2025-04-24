Зростання цін промвиробників в Україні у березні 2025р. сповільнилось до 0,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у березні 2025 року
зросли на 0,7%, тоді як у лютому зростання цін становило 1,1%, у січні -
0,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнив, що у межах України у березні до лютого поточного
року ціни промвиробників зросли на 0,6%, у разі постачання за межі
країни - на 1,6%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного
місяця минулого року) за підсумками березня 2025 року ціни у
промисловості зросли на 51,9%.
У січні-березні 2025 року зростання цін промвиробників становило 40,1% до аналогічного періоду 2024 року.
За даними статвідомства, у видобутку металевих руд у березні
порівняно з лютим поточного року продукція подорожчала на 1,4%. Зниження
цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 1,3%, у
добувній промисловості та розробленні кар'єрів - 0,4%.
Ціни зросли у виробництві електричного устаткування на 2,1%,
виробництві гумових і пластмасових виробів – на 1,8%, у виробництві
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 1,5%, у харчовій
промисловості – на 1,4%, в текстильному виробництві та деревообробній
промисловості – на 1%, у постачанні електроенергії та газу – на 0,7%,
металургії – на 0,7%, машинобудуванні – на 0,6%, виробництві енергії –
на 0,5%.
Водночас у виробництві фармпродукції ціни знизилися на 4,9%, хімічної
продукції – на 0,7%, коксу та продуктів нафтопереробки – на 0,3%.
Зміна цін виробників промислової продукції в березні 2025 року*, %
|
| березень до лютого 2025
| березень 2025 до березня 2024
| січень-березень 2025 до січня-березня 2024
| Промисловість
| 100.7
| 151.9
| 140.1
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 99.6
| 109.8
| 108.2
| Добування кам'яного вугілля
| 100.0
| 100.0
| 100.2
| Добування сирої нафти та природного газу
| 98.7
| 112.7
| 111.5
| Добування металевих руд
| 101.4
| 118.8
| 112.6
| Переробна промисловість
| 100.9
| 113.2
| 113.3
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.4
| 121.3
| 120.7
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 102.4
| 112.3
| 111.3
| Виробництво молочних продуктів
| 99.1
| 119.8
| 121.1
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 101.2
| 116.7
| 115.8
| Виробництво цукру
| 103.6
| 102.7
| 99.9
| Виробництво напоїв
| 100.6
| 109.0
| 108.5
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 101.0
| 110.8
| 109.7
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.0
| 107.8
| 107.3
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 99.7
| 88.8
| 89.0
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 99.3
| 109.2
| 109.7
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 95.1
| 124.9
| 131.0
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 101.8
| 109.9
| 109.9
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 100.7
| 108.5
| 109.3
| Машинобудування
| 100.6
| 109.1
| 109.0
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 101.5
| 109.0
| 107.8
| Виробництво електричного устаткування
| 102.1
| 112.2
| 111.5
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.5
| 110.2
| 110.0
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.1
| 107.4
| 107.9
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 100.7
| 206.4
| 172.2
| Товари проміжного споживання
| 101.2
| 111.3
| 110.7
| Інвестиційні товари
| 100.3
| 110.2
| 110.3
| Споживчі товари короткострокового використання
| 100.9
| 119.2
| 119.1
| Споживчі товари тривалого використання
| 101.1
| 106.1
| 105.8
| Енергія
| 100.5
| 185.4
| 159.8
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.