Зростання цін промвиробників в Україні у березні 2025р. сповільнилось до 0,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у березні 2025 року зросли на 0,7%, тоді як у лютому зростання цін становило 1,1%, у січні - 0,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнив, що у межах України у березні до лютого поточного року ціни промвиробників зросли на 0,6%, у разі постачання за межі країни - на 1,6%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками березня 2025 року ціни у промисловості зросли на 51,9%.

У січні-березні 2025 року зростання цін промвиробників становило 40,1% до аналогічного періоду 2024 року.

За даними статвідомства, у видобутку металевих руд у березні порівняно з лютим поточного року продукція подорожчала на 1,4%. Зниження цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 1,3%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів - 0,4%.

Ціни зросли у виробництві електричного устаткування на 2,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 1,8%, у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 1,5%, у харчовій промисловості – на 1,4%, в текстильному виробництві та деревообробній промисловості – на 1%, у постачанні електроенергії та газу – на 0,7%, металургії – на 0,7%, машинобудуванні – на 0,6%, виробництві енергії – на 0,5%.

Водночас у виробництві фармпродукції ціни знизилися на 4,9%, хімічної продукції – на 0,7%, коксу та продуктів нафтопереробки – на 0,3%.

Зміна цін виробників промислової продукції в березні 2025 року*, %

березень до лютого 2025 березень 2025 до березня 2024 січень-березень 2025 до січня-березня 2024 Промисловість 100.7 151.9 140.1 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 99.6 109.8 108.2 Добування кам'яного вугілля 100.0 100.0 100.2 Добування сирої нафти та природного газу 98.7 112.7 111.5 Добування металевих руд 101.4 118.8 112.6 Переробна промисловість 100.9 113.2 113.3 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.4 121.3 120.7 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 102.4 112.3 111.3 Виробництво молочних продуктів 99.1 119.8 121.1 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 101.2 116.7 115.8 Виробництво цукру 103.6 102.7 99.9 Виробництво напоїв 100.6 109.0 108.5 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 101.0 110.8 109.7 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.0 107.8 107.3 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 99.7 88.8 89.0 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 99.3 109.2 109.7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 95.1 124.9 131.0 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 101.8 109.9 109.9 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 100.7 108.5 109.3 Машинобудування 100.6 109.1 109.0 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 101.5 109.0 107.8 Виробництво електричного устаткування 102.1 112.2 111.5 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.5 110.2 110.0 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.1 107.4 107.9 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 100.7 206.4 172.2 Товари проміжного споживання 101.2 111.3 110.7 Інвестиційні товари 100.3 110.2 110.3 Споживчі товари короткострокового використання 100.9 119.2 119.1 Споживчі товари тривалого використання 101.1 106.1 105.8 Енергія 100.5 185.4 159.8

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.