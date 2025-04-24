Фінансові новини
- |
- 24.04.25
- |
- 15:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Жумаділов: АОЗ відстає на рік від ДОТ у своєму розвитку
14:48 24.04.2025 |
Очільник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов в інтервʼю LIGA.net поділився оцінкою стану справ в організації та порівняв її з Державним оператором тилу (ДОТ).
За словами Жумаділова, на момент його приходу рівень інструментів і зрілість процесів в АОЗ були на тому ж рівні, на якому знаходився ДОТ рік тому, коли тільки розпочався його розвиток.
"Для ДОТ це пройдений етап, а для АОЗ це сьогодення. Ми тільки починаємо оцифровувати дані, що раніше не були оцифровані, і вибудовувати взаємодію з ринком та стейкхолдерами, такими як Генштаб і Командування сил логістики. Це базові процеси, які до цього часу не були побудовані", - зазначив Жумаділов.
Таким чином, за словами очільника АОЗ, попри значні кроки вперед, організація все ще знаходиться на етапі активного розвитку та вдосконалення базових процесів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо заперечив намір зняти санкції щодо «Північного потоку»
|Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії
|Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися
|Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Жумаділов: АОЗ відстає на рік від ДОТ у своєму розвитку
|Україна та власники ВВП-варрантів безрезультатно обмінялися варіантами їх реструктуризації
|Міненерго та МЕА підписали Спільну робочу програму на 2025-2026рр для енергобезпеки та відновлення
|Шмигаль та директор Світового банку обговорили залучення фінансування у 2026 році
|Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації
|Україна спростила процедуру імпорту вибухових речовин - Сметанін
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду за основу
Бізнес
|На Uber подали до суду через приховані списання і складне скасування передплати
|OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати
|Tesla повідомила про 20% падіння доходів від продажу автомобілів
|Samsung зазнає мільярдних збитків через виробництво чипів у США
|Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі
|Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»