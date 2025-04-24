Жумаділов: АОЗ відстає на рік від ДОТ у своєму розвитку

Очільник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов в інтервʼю LIGA.net поділився оцінкою стану справ в організації та порівняв її з Державним оператором тилу (ДОТ).

За словами Жумаділова, на момент його приходу рівень інструментів і зрілість процесів в АОЗ були на тому ж рівні, на якому знаходився ДОТ рік тому, коли тільки розпочався його розвиток.

"Для ДОТ це пройдений етап, а для АОЗ це сьогодення. Ми тільки починаємо оцифровувати дані, що раніше не були оцифровані, і вибудовувати взаємодію з ринком та стейкхолдерами, такими як Генштаб і Командування сил логістики. Це базові процеси, які до цього часу не були побудовані", - зазначив Жумаділов.

Таким чином, за словами очільника АОЗ, попри значні кроки вперед, організація все ще знаходиться на етапі активного розвитку та вдосконалення базових процесів.