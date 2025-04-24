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Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації
13:36 24.04.2025 |
Міністерство економіки виплатить майже 12,7 млн грн за березневими заявками на компенсацію 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Кошти отримають 16 підприємств, серед них - великі компанії та ФОПи. Вони придбали автобуси, причепи, фургони, ліфт та сонячні електростанції у восьми українських виробників.
В міністерстві розповіли, вартість якої техніки буде компенсована:
* Автобуси АТАМАН та Еталон - "ІСУЗУ-АТАМАН Україна", Торговий дім "Еталон Авто"
* Фургон ISUZU - АТ "Черкаський автобус"
* Напівпричепи-цистерни - "Еверласт"
* Тракторні та зсувні причепи - "Завод Кобзаренка"
* Пасажирський ліфт - "Карат-Ліфткомплект"
* Сонячні електростанції - ТОВ "Тер сан енерджі".
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