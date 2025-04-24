Україна спростила процедуру імпорту вибухових речовин - Сметанін

Кабінет міністрів України спростив процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів до боєприпасів для виробників, які не мають чинних державних контрактів, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Уряд підтримав зміни до Постанови КМУ №763, які регулюють цей процес. Відтепер дозволено імпорт вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини, за спрощеною процедурою", - написав Сметанін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що зважаючи на світовий дефіцит цих товарів, спрощення процедури їх постачання до України є значним підсиленням виробництва боєприпасів. І, відповідно, прискоренням виготовлення.