Кабмін встановив стелю фінансування для АОЗ та ДОТ у 700 мільйонів – Жумаділов

Кабінет міністрів встановив стелю для фінансування Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу.

Про це в інтервʼю Liga.net розповів очільник АОЗ Арсен Жумаділов.

За словами Жумаділова, прогноз фінансування передбачає дефіцит як для ДОТ, так і АОЗ.

Причиною цьому є стеля фінансування, яку Кабмін виділив для установ: для АОЗ - 450 млн грн, для ДОТ - 250 млн грн.

Найбільшою графою витрати АОЗ та ДОТ, за словами Жумаділова, є фонд заробітних плат, який буде скорочено у результаті обʼєднання ДОТ та АОЗ.

Саме обʼєднання може відбутись після скасування воєнного стану.

"Підготовку (до обʼєднання - ред.) треба розпочати вже. І саме в межах цього проходить погодження наказ Міністерства оборони щодо реорганізації ДП "Державний оператор тилу". З тим, щоб все правонаступництво за контрактами та всім іншим перейшло до ДП "Агенція оборонних закупівель", - сказав Жумаділов.