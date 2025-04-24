В Україні презентували закупівельну організацію Агентства відновлення

Державне агентство розвитку громад та територій готується до запуску нової системи державних закупівель за міжнародними стандартами.

Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.

«ЦЗО - перша в Україні та Європі централізована закупівельна організація, коли можна закуповувати і товари, і послуги. Це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробка проєктної документації», - йдеться в повідомленні.

За словами очільника агентства Сергія Сухомлина, централізовані закупівлі для мережі регіональних служб відновлення працюватимуть за принципом маркетплейсу, як діють вже існуючі в Україні схожі установи: ЦЗО збиратиме всі тендери в єдиному каталозі з уніфікованими правилами та прозорими умовами. Замовник робіт або послуг направляє заявку ЦЗО. Організація визначає вид закупівлі і формує тендерну документацію. Далі ЦЗО проводить закупівлю і визначає переможця. Замовник укладає договір з переможцем та організовує виконання договору, здійснює платежі. ЦЗО звітує.

В Агентстві відновлення очікують, що запровадження нової системи закупівель призведе до економії часу та ресурсів, а також до зменшення корупційних ризиків, підвищення конкуренції та залучення інвестицій.

Керуватиме організацією генеральний директор, а також наглядова рада з незалежними членами, яка запуститься до кінця цього року.

Закупівлі ЦЗО буде здійснювати для обласних служб відновлення, Групи управління проєктами та дочірніх підприємств Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва за запитом (органи місцевого самоврядування, обласні військові адміністрації, державні підприємства тощо).