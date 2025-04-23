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Українські банки збільшили обсяги надходжень та видачі готівки
14:39 23.04.2025 |
Упродовж першого кварталу 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків становив 712,6 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж торік. Видача готівки з кас банків збільшилася на 8,4% та становила 703,5 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Зазначається, що збільшення обсягів готівки зумовлено зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, а також стабілізація енергозабезпечення.
Найбільші обсяги готівки з кас у січні-березні 2025 року банки традиційно видавали для (% від загального обсягу видатків):
* операцій клієнтів з використанням платіжних карток - 86,1%;
* придбання іноземної валюти у клієнтів - 3,8%;
* підкріплення операторів поштового зв'язку - 3,4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень): торговельна виручка - 29,3%; операції клієнтів з використанням платіжних карток - 22,4%; надходження від продажу іноземної валюти - 20,5%; виручка від усіх видів послуг - 13,3%.
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