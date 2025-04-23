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Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2025р 2% та погіршив його на 2026р з 7% до 5,2%
13:31 23.04.2025 |
Світовий банк у оновленому макропрогнозі для Європи та Центральної Азії підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% з 2,9% минулого року та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.
"Очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припинять військові дії та розпочнеться реконструкція", - йдеться у документі, опублікованому в середу.
СБ вказує, що на тлі військових дій, що тривають, зростання в Україні торік впало до 2,9% з 5,5% у 2023 році. "Зменшення зовнішнього попиту, нестача робочої сили та подальші перебої з постачанням електроенергії через війну були одними з основних факторів зниження зростання", - пояснив банк.
Як повідомлялося, Світовий банк в опублікованих у середині січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.
Минулого тижня Нацбанк погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році - з 4,0% до 3,7%.
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