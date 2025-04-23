Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в березні зросли до 89,4 млрд грн, виплати військовим - до 92 млрд грн - Мінфін

10:29 23.04.2025 |

Економіка

 

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні також збільшилися, але дуже незначно порівняно із лютим - до 92 млрд грн з 91,8 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків зросла до 29,0% з 28,3% місяцем раніше.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в березні підвищилися до 120,1 млрд грн, або 37,8% усіх видатків, тоді як у лютому вони становили 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у третьому місяці 2025 року трохи знизилися - до 317,7 млрд грн після зростання до 324,1 млрд грн у лютому з 214,1 млрд грн у січні.

Порівняно із березнем 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,4%, або 49,3 млрд грн, в тому числі на виплати військовим - на 12,9%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в березні цього року трохи підросло порівняно із січнем - 50,5 млрд грн (15,9%) проти 49,8 млрд грн (15,4%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у лютому-2024 - ті самі 17,9 млрд грн).

Із решти витрат 4,3% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 13,7 млрд грн (у лютому - 19,5 млрд грн, у березні-2024 - 13,4 млрд грн), а ще 4,2%, або 13,4 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у лютому - 12,7 млрд грн, у березні-2024 - 12,5 млрд грн).

Обслуговування держборгу в березні впало до 11,3 млрд грн з 32,7 млрд грн у лютому.

Фонд розвитку підприємництва у березні отримав 1,9 млрд грн, як і у лютому, а житлові субсидії збільшилися до 5,2 млрд грн з 4,8 млрд грн у лютому.

Як повідомлялося, доходи загального фонду держбюджету України у березні 2025 року 320,8 млрд грн порівняно із 253 млрд грн у лютому цього року та 164,3 млрд грн у березні минулого року. Важливим джерелом доходів загального фонду у березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної грантової допомоги - 97,8 млрд грн.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0436  0,20 0,48 41,7318  0,17 0,40
EUR 46,8514  0,16 0,35 47,9100  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,11 0,26 41,6700  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес