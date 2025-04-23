Рахункова палата підбила результати виконання рекомендацій у сфері оборони

Рахункова палата проаналізувала стан впровадження рекомендацій у сфері оборони та безпеки, наданих за результатами проведених у 2020-2024 роках контрольних заходів, причини невиконання окремих рекомендацій, загальний вплив виконаних рекомендацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Рахунковій палаті.

Зазначається, що у 2020-2024 роках Рахункова палата провела 18 заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у згаданій сфері. За їх результатами об'єктам контролю надано 247 рекомендацій. Наразі з них виконано 183 (74,1%). Найвищий рівень виконання рекомендацій забезпечили Служба зовнішньої розвідки України (100%), Державне бюро розслідувань (96,7%), найнижчий - Міністерство оборони України (49,3%).

Загальний економічний ефект від виконання рекомендацій становив 3,9 млрд грн. З цієї суми 3,6 млрд грн - відшкодування необґрунтовано використаних коштів і зекономлені ресурси, 353,3 млн грн - усунені порушення бухгалтерського обліку, 10,6 млн грн - здійснено ефективні заходи з проведення претензійно-позовної роботи, до державного бюджету перераховано кошти, отримані як штрафні санкції.

«Невпровадженими залишилися 64 рекомендації, 32 з яких ще перебувають у процесі виконання. Ми встановили, що невиконання рекомендацій у визначений термін пов'язано із змінами в законодавстві, військовою агресією рф та несвоєчасністю вжиття заходів щодо їх впровадження. Окремі рекомендації неможливо виконати, доки діє воєнний стан», - зазначив член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Представники об'єктів контролю запевнили, що докладуть зусиль для виконання решти рекомендацій. Рахункова палата здійснюватиме відповідний моніторинг та інформуватиме про це громадськість у межах, визначених законом.

Водночас, зауважили в РП, оскільки розголошення окремих відомостей із матеріалів аналізу може завдати шкоди національній безпеці, звіт за його результатами не буде оприлюднено.

Як повідомлялося, Рахункова палата представила висновки про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».