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Зростання економіки в Ікв.-2025р. склало 1,1% - ІЕД
17:47 22.04.2025 |
"Оприлюднені Держстатом показники по ВВП, промисловості, будівництву та ряду інших сфер економіки дозволили експертам ІЕД уточнити оцінку зростання реального ВВП у першому кварталі 2025 року. За нашою оцінкою реальний ВВП зріс на 1,2% до у січні та 0,7% у лютому", - йдеться у повідомленні пресслужби ІЕД у вівторок.
Зазначається, що ліпший доступ до електроенергії у березні та поступове зростання попиту були основними причинами певного поліпшення економічної ситуації у березні. За оцінкою ІЕД реальний ВВП у березні зріс на 1,3%.
Додана вартість у сільському господарстві скоротилася приблизно на 3% порівняно з показниками попереднього року у березні, що відповідає переглянутій оцінці за лютий. В ІЕД пояснили, що в основному це зумовлено скороченням виробництва продукції тваринництва у домогосподарствах. Як і раніше, просування російських військ призвело до зменшення виробництва поблизу лінії фронту.
"За нашими оцінками, реальна валова додана вартість (ВДВ) у промисловості у березні зросла на 2,5% до попереднього року, що трохи швидше за переглянутий показник у 1,8% у лютому. Помірне зростання внутрішнього попиту й експортних поставок підтримали збільшення виробництва, хоча російські атаки й надалі негативно впливали на економічну активність. Так, у березні посилились атаки на такі великі міста як Дніпро, Кривий Ріг, Харків", - додали в інституті.
Виробництво у добувній промисловості у березні, за оцінкою ІЕД, скоротилося більш ніж на 3% порівняно з березнем-2024 передусім через тимчасову окупацію російськими військами кількох вугільних шахт Донецької області та атаки на газодобування. Реальна ВДВ у секторі електроенергетики зменшилася майже на 5%, що зумовлено російськими атаками.
В ІЕД підкреслили, що також переглянуто оцінку зростання у торгівлі до 0,7% у лютому (порівняно з лютим-2024). В організації сподіваються, що у березні зростання залишиться близьким до того ж рівня - 1,2%.
"Це надалі відображатиме тенденцію щодо зростання частки прямих продажів у торгівлі, що призводить до зниження оптового товарообороту. За нашими оцінками, реальна ВДВ у транспорті у березні скоротилася на 6%, що близько до переглянутої нами оцінки за лютий. Глибше сповільнення залізничних вантажних перевезень через кібератаки компенсувало трохи швидше зростання в інших транспортних сегментах. Залишався також вплив припинення транзиту газу", - підкреслили в ІЕД.
Щодо інфляції, в ІЕД оцінюють її зростання на рівні 14,6% до попереднього року в березні порівняно з 13,4% у лютому. Одним з основних чинників такого прискорення було зростання середніх цін на яйця на 45% порівняно із низькою базою минулого року, тоді як в лютому ціни були близькими до минулорічних (вищими на 2% до попереднього року). Втім, інфляційний тиск також підтримували вже традиційні фактори, такі як зростання витрат на робочу силу, більші витрати на стабільне постачання енергії, низький урожай минулого року та наближення внутрішніх цін на ряд сільськогосподарських продуктів до світових (через усунення перешкод до експорту, які раніше утримували внутрішні ціни на нижчому рівні).
Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз зростання економіки України в поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному - з 4,0% до 3,7% та у 2027 році - з 4,2% до 3,9%.
Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року оцінюється в 1,1%.
Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
Крім того, інвестиційна група ICU знизила прогноз зростання ВВП України з 3,4% до 3% у 2025р.
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