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Кластер Brave1 відновив грантову програму: Розробники озброєнь можуть отримати до 8 мільйонів
17:30 22.04.2025 |
Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, що працює у складі Фонду розвитку інновацій, відновив приймання заявок на отримання грантів від розробників.
Завдяки цій програмі, українські виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень на українські defense tech-інновації, повідомляє пресслужба Мінцифри.
У міністерстві уточнили, що наприклад, може йтися про технології рою НРК, балістичні ракети, катери-мінувальники та дрони-камікадзе на оптоволокні.
Подати заявку на отримання гранту зможуть українські виробники - учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу й отримали загальну оцінку та оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менш ніж 4 бали. Розмір фінансування залежатиме від оцінки.
Загалом Brave1 видав уже понад 500 грантів на розвиток оборонних розробок на 2,2 мільярда гривень. Найбільше залучили виробники БпЛА, наземних і морських роботизованих та дистанційно керованих комплексів.
Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.
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