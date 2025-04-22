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АРМА розпочало пошук управителя для російської частки одного з найбільших дистриб'юторів ліків
17:02 22.04.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента.Лтд" у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.
Конкурс з відбору управителя відбуватиметься у системі Prozorro, повідомляє пресслужба АРМА.
В агентстві нагадали, що російська частка в ТОВ "Вента.Лтд" потрапила під арешт у рамках кримінального провадження про розтрату майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України).
За даними слідства, службові особи арештованого підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.
Що відомо про компанію "Вента.ЛТД"?
ТОВ "Вента. ЛТД" було створено у Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.
За даними у системі YouControl, 70% статутного капіталу компанії належить Олександру Волошину, ще 24% - російському АТ "Катрен", саме ця частка арештована судом. До 2024 року мажоритарними власниками компанії разом з російською компанією були громадяни Німеччини Генріх та Анна Ріттер.
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