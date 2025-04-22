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Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків держбюджету
16:08 22.04.2025 |
Кабінет Міністрів розширив та актуалізував перелік пріоритетних платежів, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану.
Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 21 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Передбачені нею зміни розширюють перелік платежів другої черги, які здійснює Казначейство, зокрема на:
* медичні послуги для здійснення забору й зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов'язків із оборони держави;
* заходи зі створення безбар'єрного простору з метою забезпечення рівних можливостей для всіх соціальних груп населення у різних сферах життя людини.
Як повідомлялося, раніше Кабмін додав до переліку пріоритетних видатків, які держава під час воєнного стану оплачує в першу чергу, фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм "Фонду декарбонізації", а також буде проєкту зубопротезування для військовослужбовців.
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