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Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків держбюджету

16:08 22.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів розширив та актуалізував перелік пріоритетних платежів, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 21 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Передбачені нею зміни розширюють перелік платежів другої черги, які здійснює Казначейство, зокрема на:

* медичні послуги для здійснення забору й зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов'язків із оборони держави;
* заходи зі створення безбар'єрного простору з метою забезпечення рівних можливостей для всіх соціальних груп населення у різних сферах життя людини.

Як повідомлялося, раніше Кабмін додав до переліку пріоритетних видатків, які держава під час воєнного стану оплачує в першу чергу, фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм "Фонду декарбонізації", а також буде проєкту зубопротезування для військовослужбовців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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