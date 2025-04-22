Рахункова палата заявляє про зростання податкового боргу в 2024 році

План доходів державного бюджету на 2024 рік було перевиконано на 373 млрд грн (13,5 %). Водночас аудитори зафіксували зростання заборгованості платників податків до державного бюджету на 29%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Рахунковій палаті за результатами аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

"Державний бюджет у 2024 році виконувався в умовах зростання реального ВВП, імпорту товарів, споживчих цін, девальвації курсу гривні до деяких іноземних валют. При цьому, за оцінкою Рахункової палати, відмінність окремих фактичних макропоказників від прогнозних призвела до недонадходження до державного бюджету 65,5 млрд грн доходів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що порівняно з 2023 роком доходи державного бюджету зросли на 451 млрд грн (16,9%).

Водночас "аудиторами зафіксовано зростання заборгованості платників податків до державного бюджету на 29%. Заборгованість платників податків продовжувала накопичуватися, зокрема, за умов скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Рахункова палата рекомендує уряду доручити Мінфіну разом із ДПС розробити план заходів щодо зменшення податкової заборгованості суб'єктів господарювання перед державним бюджетом, а головним розпорядникам коштів - вжити заходів щодо зменшення і недопущення зростання простроченої дебіторської заборгованості.

За словами голови Рахункової палати Ольги Піщанської, значна міжнародна підтримка в умовах воєнного стану сприяла стабільності державних фінансів, зростанню міжнародних резервів України до рекордних 43,8 млрд дол. США і здійсненню найнеобхідніших витрат держбюджету.

Зокрема, у 2024 році від міжнародних партнерів надійшло 1,7 трлн грн - це на 10,2% більше, ніж у попередньому році, однак на 4,2% менше плану.

«Зменшення надходження міжнародної допомоги, яке ми спостерігаємо в цьому році, вимагає від уряду більше уваги та послідовності у використанні бюджетних коштів», - наголосила Піщанська.