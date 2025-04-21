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Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона

17:39 21.04.2025 |

Економіка

Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації &#8372;195,38 мільйона

 

Фонд державного майна України провів 14-18 квітня 17 успішних аукціонів із приватизації, на яких залучив ₴195,38 мільйона.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 17 успішних онлайн-аукціонів із приватизації на суму ₴195,38 мільйона. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 92 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,41 охочих отримати у власність об'єкти», - йдеться у повідомленні.

Найдорожчим лотом минулого тижня став об'єкт незавершеного будівництва - дитяча уронефрологічна клініка ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України" у Києві. В аукціоні взяли участь 17 потенційних інвесторів. Фінальна ціна об'єкту становила ₴111 мільйонів. Крім того, переможець додатково має сплатити ₴22,2 мільйона ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити ₴133,2 мільйона.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 33 онлайн-аукціони із приватизації.
 

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