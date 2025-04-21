Фінансові новини
- |
- 21.04.25
- |
- 20:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона
17:39 21.04.2025 |
Фонд державного майна України провів 14-18 квітня 17 успішних аукціонів із приватизації, на яких залучив ₴195,38 мільйона.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 17 успішних онлайн-аукціонів із приватизації на суму ₴195,38 мільйона. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 92 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,41 охочих отримати у власність об'єкти», - йдеться у повідомленні.
Найдорожчим лотом минулого тижня став об'єкт незавершеного будівництва - дитяча уронефрологічна клініка ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України" у Києві. В аукціоні взяли участь 17 потенційних інвесторів. Фінальна ціна об'єкту становила ₴111 мільйонів. Крім того, переможець додатково має сплатити ₴22,2 мільйона ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити ₴133,2 мільйона.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 33 онлайн-аукціони із приватизації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
ТОП-НОВИНИ
|Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя. Як обиратимуть нового Папу Римського
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
|Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
|WSJ: Київ цього тижня має відповісти на ідеї США щодо завершення війни, документ передали на зустрічі в Парижі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|За минулий тиждень видано 94 кредити доступної іпотеки «єОселя» на 183,7 млн грн
|Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона
|У Податковій назвали галузі-лідери з наповнення бюджету у першому кварталі 2025 року
|Як в НАТО: в Україні впровадять військову версію системи SAP для управління оборонними ресурсами
|Єврокомісія обіцяє кращі умови торгівлі для України після 5 червня
|НБУ внесе до держбюджету рекордні 84,2 млрд грн за підсумками 2024р
Бізнес
|Американський стартап отримав дозвіл FDA на менш інвазивний імплантат для мозку, ніж Neuralink Ілона Маска
|Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»
|Суд в США визнав Google винним у незаконному монополізмі на ринку технологій онлайн‑реклами
|Чат-бот Маска Grok отримав функцію пам'яті
|TSMC заявила, що не веде переговорів з Intel щодо спільного виробництва чипів
|Зловживання ШІ і зв'язки з Маском визнали головними загрозами для репутації у 2025 році
|NVIDIA представила мобільну RTX 5060: 3328 ядер CUDA, настільна продуктивність, реліз у травні