У Податковій назвали галузі-лідери з наповнення бюджету у першому кварталі 2025 року

Підприємства торгівлі та переробної промисловості стали лідерами зі сплати податків за перший квартал 2025 року.

Про це у Телеграмі повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, за січень-березень 2025 року до зведеного бюджету України найбільше податків, зборів та платежів сплатили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів - 17,2% та переробної промисловості - 17%.

Серед лідерів сплати також суб'єкти господарювання фінансової та страхової діяльності - 11,7% та державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування - 11,2%.

Крім того, у першому кварталі 2025 року зафіксовано зростання податкових надходжень порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше у переробній промисловість - на 47% (+27,3 млрд грн), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів i мотоциклів - на 29,7% (+19,8 млрд грн), державному управлінні й обороні, обов'язковому соціальному страхуванні - на 31% (+13,3 млрд грн) та професійній, науковій та технічній діяльності - на 54,2% (+8 млрд грн).