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АНАЛІТИКА

Як в НАТО: в Україні впровадять військову версію системи SAP для управління оборонними ресурсами

 

Міноборони України разом з Генштабом ЗСУ почали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами.

Як сказано у повідомленні Міністерства оборони України, йдеться про систему SAPDefence & Security, яка використовується більшістю армій НАТО.

"До червня профільні підрозділи оборонних відомств мають розробити Дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами на період до 2027 року. Таке рішення ухвалив на своєму засіданні Комітет з питань стратегічного планування в системі Міністерства оборони", - заявили у відомстві.

Дорожні карти будуть розроблені за наступними функціональними напрямами:

▪️управління організаційною структурою та облік персоналу;

▪️управління фінансами;

▪️управління життєвим циклом озброєння та військової техніки;

▪️закупівля та логістичне забезпечення ЗСУ.

Зазначається, що метою проєкту є зміна застарілих процесів управління оборонними ресурсами шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська, а завданням - законодавча імплементація оновлених підходів. Проєкт фінансуватиметься урядами Німеччини і США, а консультуватимуть команду впровадження фахівці армій Канади, США, Нідерландів, Німеччини, Польщі.

"При трансформації процесів враховуватиметься досвід, набутий ЗСУ під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовані у військовій версії SAP. Впровадження оновлених процесів буде забезпечено міжнародною командою, до якої увійдуть німецькі та українські фахівці корпорації SAP, спеціалісти українських оборонних відомств, а також представники міжнародного партнера. Роботу буде координувати Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, System Analysis Program Development використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО. У 2023 році Міноборони разом із Генштабом і Командуванням Сил логістики ЗСУ почали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення. Система автоматизує процеси планування та постачання, формує дані про забезпечення військових формувань, дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати армію тиловою номенклатурою й номенклатурою озброєння. А ще система ретельно відстежує використання озброєння та військової техніки, що надходить в Україну від партнерів.
За матеріалами: mezha.media
 

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