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Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на БпЛА, РЕБ та інші технології
14:38 21.04.2025 |
Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю.
Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на директора Департаменту політики закупівель міністерства Гліба Канєвського.
"Оборонні закупівлі сьогодні - це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", - зазначив Канєвський.
У повідомленні йдеться, що серед задач Міноборони на 2025 рік - уніфікація технічних вимог до БпЛА.
"Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. Крім того, уніфікація допоможе масштабувати надійних постачальників Міноборони", - повідомили в міністерстві.
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