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АНАЛІТИКА

Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на БпЛА, РЕБ та інші технології

14:38 21.04.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на директора Департаменту політики закупівель міністерства Гліба Канєвського.

"Оборонні закупівлі сьогодні - це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", - зазначив Канєвський.

У повідомленні йдеться, що серед задач Міноборони на 2025 рік - уніфікація технічних вимог до БпЛА.

"Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. Крім того, уніфікація допоможе масштабувати надійних постачальників Міноборони", - повідомили в міністерстві.

За матеріалами: Економічна правда
 

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