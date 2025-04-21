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АНАЛІТИКА

Резиденти «Дія.City» сплатили 8 мільярдів податків із початку року

13:38 21.04.2025 |

Економіка

 

Понад 8 млрд грн податків сплатили резиденти "Дія.City" в першому кварталі 2025 року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, наразі резидентами "Дія.Сity" є вже майже 1 750 компаній.

"Це слони світового сервісного ІТ - Globallogic, SoftServe, Epam Systems; єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft тощо; всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші", - уточнив міністр.

Загалом у компаніях-резидентах працює понад 105 тисяч фахівців, це понад третина від загальної кількості спеціалістів галузі.

Із низ 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% - за GIG-контрактами і 5% ведуть діяльність як ФОПи.

Федоров нагадав, що нещодавно в Дія.City розширили види діяльності на інноваційні R&D-центри у всіх сферах. Уже доєдналося понад 10 таких компаній. "Це оборонка, мікрочипи, агро, міжнародна фарма, медицина тощо", - зазначив він.

У 2024 році кількість резидентів "Дія.City" зросла у 2,4 раза, за рік на спеціальний податковий режим перейшли 880 компаній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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