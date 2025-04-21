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Завдяки «митному безвізу» з початку року оформили майже 26 тисяч транзитних декларацій

10:06 21.04.2025 |

Економіка

Завдяки «митному безвізу» з початку року оформили майже 26 тисяч транзитних декларацій

 

У січні - березні цього року за процедурою спільного транзиту оформлено 25,8 тис. транзитних декларацій, що на понад 2 тис. більше, ніж у попередньому кварталі.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що попри складну ситуацію, перший квартал 2025 року став рекордним за кількістю оформлених декларацій з початку застосування в Україні процедури спільного транзиту.

Так, за квартал митні органи України ініціювали понад 18,5 тис. транзитних переміщень, які були успішно завершені в країнах-учасницях конвенції. Водночас в Україні завершили 7,3 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах конвенції, що перевищує показники попереднього періоду в 1,4 раза.

Так, за квартал митні органи України ініціювали понад 18,5 тис. транзитних переміщень, які були успішно завершені в країнах-учасницях конвенції. Водночас в Україні завершили 7,3 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах конвенції, що перевищує показники попереднього періоду в 1,4 раза.
 

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