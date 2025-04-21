Спільний фонд України та США зможе інвестувати у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти - Качка





Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.

Про це повідомив у телеефірі заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Україна та США планують створити спільний інвестиційний фонд.

"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - зазначив Качка.

Він підкреслив, що потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.

"В жодному разі це не означає, що йдеться про передачу (об'єктів інфраструктури - ред.) безпосередньо у фонд. Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти і створити умови для заробітку", - запевнив Качка.

Як повідомлялося, 17 квітня українська й американська сторони підписали меморандум, який підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство. Безпосередньо угода ще потребує фіналізації та ратифікації парламентами обох країн.