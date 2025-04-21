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АНАЛІТИКА

Великі та середні підприємства отримали торік на 22% більше прибутку - Держстат

10:06 21.04.2025 |

Економіка

За попередніми даними, у 2024 році великі та середні підприємства в Україні отримали 947,3 млрд грн прибутку, що на 22% перевищує показник 2023-го.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«За попередніми даними, у 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 р. - 776,4 млрд грн)», - йдеться в повідомленні.

Так, за попередніми даними Держстату, прибуток компаній за 2024 рік досяг 1 220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком.

Найбільш прибутковими були підприємства, які ведуть фінансову та страхову діяльність. Їхній фінансовий результат за підсумками року склав 445,151,4 млн грн прибутку.

Збитків за 2024 рік допущено на суму 273,3 млрд грн (+9,7%). Найбільш збитковими виявилися компанії сектору інформації та телекомунікацій - у порівнянні з 2023 роком їхні збитки зросли у 4,6 раза.

Загалом частка збиткових підприємств торік становила 22,1%, роком раніше цей показник дорівнював 22%.
 

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