WP: Європа планує підтримувати військову промисловість України замість постачання зброї

Країни Європи розглядають можливість збільшення підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК) України замість прямих постачань зброї, повідомляє The Washington Post із посиланням на неназваного європейського чиновника.

За словами джерела, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК, оскільки за роки допомоги Києву їхні власні запаси озброєння значно скоротилися.

Видання зазначає, що з огляду на вичерпання постачань, зроблених під час президентства у США Джо Байдена, зростають сумніви щодо здатності Європи компенсувати можливе припинення американської підтримки - особливо в таких критичних сферах, як ППО.

Співрозмовник The Washington Post називає такий підхід вигідним для обох сторін: і Європі це дешевше, і Україна зможе розвивати власне виробництво. Крім того, Україна може стати полігоном для випробування нових видів зброї, наприклад безпілотників, у виробництві яких країни НАТО поки що мають менший досвід.

Як приклад видання наводить виробництво гаубиць «Богдана», перших українських самохідних артилерійських установок калібру НАТО. За час війни їхнє виробництво зросло більш як утричі - з шести штук на місяць у 2023 році до понад 20 у 2025 році.

9 квітня ЄС анонсував додатковий транш для України на суму один мільярд євро на виробництво артилерії. Ці кошти надійдуть із прибутку від заморожених російських активів. Це найбільша в Європі інвестиція в український оборонно-промисловий комплекс і частина плану виділення понад 20 мільярдів євро впродовж року на виробництво зброї на території України замість прямих постачань зброї.