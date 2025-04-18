Підприємці легпрому просять Зеленського втрутитися в ситуацію щодо тиску правоохоронців на користь імпортерів

Замовні кримінальні переслідування та тиск правоохоронців на українських виробників легпрому свідчать про намагання витіснити їх з ринку на користь недоброчесних імпортерів, йдеться у відкритому листі представників галузі до президента України Володимира Зеленського.

"Ми, представники українських підприємств легкої промисловості, звертаємось до Вас із проханням про особисте втручання, неупереджене розслідування та захист від дій, що, на переконання представників галузі, шкодять національним інтересам і безпеці України", - йдеться в розміщеному на сайті Федерації роботодавців України (ФРУ) відкритому листі до президента України підприємців Комітету оборонних закупівель легкої промисловості.

Там підкреслюється, що одним із інструментів політики видавлювання з ринку національних виробників речового майна і засобів індивідуального захисту для ЗСУ є замовні кримінальні переслідування.

"Впродовж минулого року ми стали свідками, як більшість контрактів з недоброчесними імпортерами було або зірвано, або ж поставлена продукція виявилася неякісною і навіть небезпечною для наших захисників. В результаті державні кошти йшли таким імпортерам, замість того щоб замовлення отримували потужності вітчизняних фабрик", - наголошується в листі.

Підприємці підкреслюють, що неодноразово інформували державу і громадськість через публічні звернення підприємців у соцмережах і листи від ФРУ на Міноборони і ДОТ, однак жодних належних фінансових санкцій чи кримінальних проваджень проти недоброчесних імпортерів вжито не було.

"Натомість з початку 2025 року ми спостерігаємо масове відкриття кримінальних справ правоохоронними органами (ДБР, СБУ та Нацполіцією) проти реальних українських виробників, які відомі своїм досвідом, репутацією та належним виконанням контрактів. Українські компанії стикаються з безпідставними обшуками, відкриттям фейкових кримінальних проваджень, атаками чорного піару і потужним тиском з боку окремих представників правоохоронних органів", - йдеться в зверненні.

На думку підприємців, про замовний характер переслідувань та упередженість з боку певних правоохоронців свідчить те, що до недоброчесних імпортерів така жорстка політика правоохоронців не застосовується.

Наслідками цих дій підприємці називають, зокрема, зруйновану конкуренцію, втрати бюджету, а також зниження обороноздатності, бо через зрив контрактів недобросовісними імпортерами військові не отримують вчасно якісного одягу та амуніції.

В листі підкреслюється, що підприємці представляють понад 10 тисяч працівників та близько 2 млрд сплачених щороку податків.

Листа підписали 15 членів Комітету оборонних закупівель легкої промисловості, а також голова комітету, власник "ТК Груп" Олександр Соколовський і генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.