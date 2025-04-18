В Україні спростили правила для проєктів зі значними інвестиціями

Кабінет Міністрів дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проєкти раніше - не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Там наголосили, що такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу "значних інвестицій", як це визначено законом, але така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім.

Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики "Зроблено в Україні". Так, якщо бізнес інвестує щонайменше 12 млн євро, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проєкти можуть тривати до п'яти років, а серед пріоритетних напрямів - переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.

Раніше повідомлялося, що Україна перейшла до єдиного формату в управлінні публічними інвестиціями.

Перед тим стало відомо, що притік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2024 році становив $3,33 млрд, що на чверть, або на $1,16 млрд, менше показника 2023 року.