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АНАЛІТИКА

Інвестори торік вклали в українські оборонні технології близько $50 мільйонів

15:58 18.04.2025 |

Економіка

 

Приватні інвестори у 2024 році вклали в український defence tech близько 50 млн дол., це вдесятеро більше порівняно із 2023 роком.

Про це Укрінформу повідомили в Українській раді зброярів.

«Приватні інвестиції в українські оборонні технології (defence tech) продемонстрували вибухове зростання у 2024 році, збільшившись удесятеро порівняно з 2023 роком і сягнувши близько 50 млн дол. США (за різними оцінками, від 35 млн дол. до 50 млн дол.)», - зазначають в асоціації, спираючись на дані аналітичного дослідження від Defence Industry Data (D.I.D).

За словами виконавчого директора Ради зброярів Ігоря Федірка, зростаючий інтерес до українських оборонних стартапів є сигналом про те, що інвестори шукають ефективні рішення, а українські виробники їх створюють.

Наразі в Україні працюють понад 10 венчурних фондів, які вкладають кошти в defence tech. Серед них Nezlamni, D3, Double Tap Investments, MITS Capital, Freedom Fund VC, Green Flag Ventures, Resist.UA та інші.

Серед найбільш успішних залучень фінансування українськими компаніями - 3 млн дол. інвестицій від німецького фонду 42САР для платформи Osavul (займається медіааналітикою з використанням ШІ), 2,7 млн дол. - від американського фонду Radius Ventures для виробника програмного забезпечення для БпЛА Swarmer, 1,3 млн дол. - від низки інвесторів для M-FLY (розробляє лазерну систему наведення для безпілотників) тощо.

За даними дослідників, переважна більшість фінансування спрямована на ранні стадії (seed та pre-seed), тоді як фінансування масштабування (growth) практично немає. Середній чек інвестиційного раунду на ранніх етапах знаходиться в межах 125-500 тис. євро, що свідчить про незрілість ринку, але водночас і про значний потенціал для проєктів на старті.

Особливий інтерес інвесторів мають стартапи, що пропонують товари подвійного призначення (dual use) або високотехнологічні рішення (deep tech).
 

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