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Зростання цін перевищило прогноз - Нацбанк пояснив причини інфляції в березні
15:55 18.04.2025 |
У березні 2025 року інфляція пришвидшилася до 14,6% у річному вимірі, у місячному - ціни зросли на 1,5%.
Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції у березні 2025 року, передає Укрінформ.
У регуляторі зауважили, що зростання споживчих цін незначно перевищило прогноз Національного банку, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2025 року.
"Пришвидшення інфляції значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію. З іншого боку, таку цінову динаміку визначали й фундаментальні чинники - високі витрати бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці, а також стійкий споживчий попит", - йдеться у повідомленні.
У березні темпи зростання цін на сирі продукти харчування у річному вимірі пришвидшилися до 17,0%. Стрімкіше дорожчали фрукти і овочі, борошно й крупи під впливом залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв та збільшення витрат на їх зберігання. Через ускладнення епізоотичної ситуації у світі та Україні та на тлі стійкого експорту ціни на яйця, свинину, курятину і цукор наближалися до рівня країн ‒ торговельних партнерів.
Ціни на оброблені продовольчі товари в березні пришвидшили зростання до 17,3% р/р. Подорожчання продовольчої сировини, подальше збільшення витрат підприємств на електроенергію та оплату праці, стійкий споживчий попит та зростання світових цін на продовольство зумовили швидше здорожчання хлібу та хлібобулочних виробів, м'ясопродуктів, олії.
Водночас зростання цін на молокопродукти уповільнилося. Це пояснюється як зростанням пропозиції за рахунок імпорту, так і надлишками молока-сировини на ринку.
Ціни на непродовольчі товари на тлі поліпшення курсових очікувань зросли помірно ‒ на 4,7% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.
Інфляція послуг пришвидшилася до 14,6% р/р. Порівняно з лютим швидше зростала вартість послуг з охорони здоров'я, ресторанів та готелів, культури та відпочинку, а також транспортних, страхових, фінансових послуг. Натомість зростання цін на послуги зв'язку уповільнилося.
У березні вартість підакцизної продукції зросла на 19,0%. На швидше зростання вартості впливали як подальше зростання виробничих витрат, так і коригування цін з огляду на тестове впровадження Е-акцизу, а також підвищення та переведення в євро акцизу на тютюнову продукцію, що набуло чинності наприкінці березня.
У березні зростання цін на пальне уповільнилося до 9,9% порівняно з лютим з огляду на здешевлення імпорту, оптимізацію логістики та достатність запасів. Водночас поступове зростання попиту та посилення євро чинили підвищувальний тиск на ціни.
"Інфляція очікувано пришвидшилася, проте інфляційний імпульс поступово вичерпується. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, вже свідчить про ознаки послаблення цінового тиску. Надходження нового врожаю, поліпшення ситуації з енергопостачанням, зниження тиску з боку ринку праці, здешевлення нафти, а також заходи монетарної політики НБУ сприятимуть розвороту інфляційного тренду вже влітку. Очікується, що інфляція сповільниться до однознакового рівня наприкінці року й надалі прямуватиме до цілі 5%", - зазначили в Нацбанку.
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