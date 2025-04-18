ICU очікує зростання курсу з 43,5грн/$1 у 2025р до 47,9грн/$1 у 2026р

Інвестиційна група ICU прогнозує курс гривні до долара на рівні 43,5грн/$1 в 2025 році, а також очікує його зростання до 47,9грн/$1 у 2026 році, констатується зазначається у пресрелізі групи.

"Переглянутий прогноз надходження зовнішньої фінансової допомоги, який розкрито в меморандумі МВФ - це значний позитив для України. Пакет фінансової допомоги збільшено на $15 млрд порівняно з грудневим планом, а надходження коштів буде зміщене на 2025 рік більшою мірою, ніж планувалося раніше. Україна отримає понад $50 млрд цьогоріч, тож резерви НБУ різко зростуть, а центральний банк матиме більше ресурсів, щоб підтримувати курс гривні", - пояснили в ICU.

Зазначається, що шанси на значне прискорення темпів відновлення економіки є дуже низькими. Потреба поступово скорочувати дефіцит бюджету та, відповідно, державні видатки суттєво обмежуватиме економічне зростання в майбутньому, тому в інвестгрупі прогнозують зростання ВВП на рівні 3% у 2025-2026 рр. завдяки відновленню споживання домогосподарств та вищому врожаю.

Також очікується, що річна інфляція почне різко сповільнюватися з червня завдяки ефектам минулорічної високої бази та вищій пропозиції агропродукції. "Ми очікуємо сповільнення споживчих цін до 7-8% наприкінці року з урахуванням певного сповільнення споживчого попиту, відносно стабільного курсу гривні та здешевлення продуктів харчування. НБУ зберігатиме облікову ставку на поточному рівні до вересня, а потім, імовірно, знизить її тричі по 50 б.п. до кінця року (14% в 2025 році та 12,5% у 2026 році - ІФ-У)", - додали в ICU й зазначили, що 2025 року інфляція сповільниться до 7,6% та прискориться до 8% в 2026 році.

В ІСU вважають, що збільшення пакету допомоги дає Україні більше часу, щоб знизити дисбаланси зовнішніх рахунків. Ключові виклики в частині зовнішніх рахунків, із якими доведеться мати справу найближчим часом, - рекордний дефіциту поточного рахунку, значні відпливи іноземної готівки з банків та великий обсяг залучених до війни іноземних кредитів, термін яких сплив. Якщо обсяги зовнішньої допомоги в майбутньому різко скоротяться, НБУ змушений буде вдатися до різкого послаблення гривні. Резерви НБУ ICU прогнозує на рівні $56,2 млрд в 2025 році та $32,8 млрд в 2026 році.

Дефіцит державного бюджету цьогоріч буде майже повністю профінансовано зовнішньою допомогою, хоча плани з видатків можуть бути збільшені в третьому кварталі 2025 року. Проте джерела фінансування дефіциту бюджету в 2026 році наразі не є достатніми, зазначається в повідомленні.

В інвесткомпанії підкреслили, що її прогнози базуються на припущенні, що баланс безпекових ризиків залишиться практично незмінним у наступні 12 місяців.

"За нашими очікуваннями, навіть якщо найближчим часом буде досягнуто угоди про припинення вогню, інтенсивність бойових дій на лінії фронту та обстрілів інфраструктури не знизиться кардинально. Бізнесу та домогосподарствам доведеться жити та працювати в умовах невизначеності, що впливатиме на їхні настрої, в тому числі споживчі та інвестиційні рішення", - наголосили в ICU.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,1%, у 2026р - до 3,7%.