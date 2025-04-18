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Бюджетні надходження від військового збору в І кв.-2025 виросли в 3,7 раза - голова ДПС
15:48 18.04.2025 |
Надходження військового збору (ВЗ) в державний бюджет України у першому кварталі 2025 року досягли 34 млрд грн, що перевершили результати аналогічного періоду торік у 3,7 раза, повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.
Згідно з інформацією, оприлюдненою ним у Телеграм-каналі в пʼятницю, найбільше ВЗ сплачено в Києві - 11,3 млрд грн, Дніпропетровській області - 3,9 млрд грн, Львівській - 2,5 млрд грн, а також Харківській- 2,2 млрд грн.
"Вдячний всім платникам податків за свідому позицію. Це ресурс, який йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України", - додав він.
Як повідомлялося, з 29 листопада 2024 року набув чинності закон №4015-IX про підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5% і про низку інших поправок до Податкового кодексу.
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