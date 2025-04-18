«Клуб білого бізнесу» скоротився на 55 учасників: Гетманцев назвав причину

Оновлений перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу") включає 8199 юросіб та фізосіб підприємців, що на 55, або на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев 18 квітня.

"Більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї "Території високого рівня податкової довіри". Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого переліку", - розповів Гетманцев.

За його словами, наразі у переліку 4123 юрособи на загальній системі оподаткування, 2149 юрособи-платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юрособи-платники єдиного податку ІV групи. У переліку також 211 резидентів "Дія. Сіті" та 732 ФОП.

Голова комітету порекомендував компаніям, що вибули з Клубу, ще раз ознайомитися з вимогами та підкорегувати свої показники, щоб відновити резидентство у переліку і користуватись перевагами.