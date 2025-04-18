Фінансові новини
- |
- 18.04.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Клуб білого бізнесу» скоротився на 55 учасників: Гетманцев назвав причину
15:07 18.04.2025 |
Оновлений перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу") включає 8199 юросіб та фізосіб підприємців, що на 55, або на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев 18 квітня.
"Більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї "Території високого рівня податкової довіри". Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого переліку", - розповів Гетманцев.
За його словами, наразі у переліку 4123 юрособи на загальній системі оподаткування, 2149 юрособи-платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юрособи-платники єдиного податку ІV групи. У переліку також 211 резидентів "Дія. Сіті" та 732 ФОП.
Голова комітету порекомендував компаніям, що вибули з Клубу, ще раз ознайомитися з вимогами та підкорегувати свої показники, щоб відновити резидентство у переліку і користуватись перевагами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано угоду
|Україна вводить антидемпінгові мита 23,3-42% на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю
|Китай назвав «безпідставними» заяви Зеленського щодо постачання зброї РФ
|Мінекономіки оприлюднило текст меморандуму щодо угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Інвестори торік вклали в українські оборонні технології близько $50 мільйонів
|Зростання цін перевищило прогноз - Нацбанк пояснив причини інфляції в березні
|ICU очікує зростання курсу з 43,5грн/$1 у 2025р до 47,9грн/$1 у 2026р
|Бюджетні надходження від військового збору в І кв.-2025 виросли в 3,7 раза - голова ДПС
|«Клуб білого бізнесу» скоротився на 55 учасників: Гетманцев назвав причину
|Бізнес вперше за рік позитивно оцінив перспективи свого фінансово-економічного розвитку
|18 квітня мережі ОККО і WOG анонсували великодні знижки на пальне до 5 грн/л, які триватимуть по 20 квітня
Бізнес
|TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
|InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень