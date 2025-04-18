Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Клуб білого бізнесу» скоротився на 55 учасників: Гетманцев назвав причину

15:07 18.04.2025 |

Економіка

 

Оновлений перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу") включає 8199 юросіб та фізосіб підприємців, що на 55, або на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев 18 квітня.

"Більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї "Території високого рівня податкової довіри". Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого переліку", - розповів Гетманцев.

За його словами, наразі у переліку 4123 юрособи на загальній системі оподаткування, 2149 юрособи-платники єдиного податку ІІІ групи, 984 юрособи-платники єдиного податку ІV групи. У переліку також 211 резидентів "Дія. Сіті" та 732 ФОП.

Голова комітету порекомендував компаніям, що вибули з Клубу, ще раз ознайомитися з вимогами та підкорегувати свої показники, щоб відновити резидентство у переліку і користуватись перевагами.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес