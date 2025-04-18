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Смілянський: Реформу митниці на 80-90% мало фінансувати USAID, шукаємо альтернативу

14:16 18.04.2025 |

Економіка

 

Скорочення програм USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) позначилося на реформуванні митниці в Україні, розповів в інтерв'ю Forbes Україна гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

"Моє завдання було показати план реформи митниці. Далі уряд і президент мали вирішити, що з цього реалістично, а що - ні. Наприклад, контрабанду телефонів можна подолати за два місяці. Для початку реформи потрібно 20-25 ризик-менеджерів, які захочуть прийти у держсектор і стати пожиттєвими ПЕПами. Реформа митниці мала фінансуватися на 80-90% коштами USAID. Зараз шукаємо альтернативну модель. Це сотні мільйонів доларів. Поки їх складно знайти", - розповів Смілянський.

17 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон 6490-д про перезавантаження митниці за прикладом Бюро економічної безпеки.

Реформа митниці - один із ключових "маяків" за програмами допомоги Україні на 2024 рік. Вона передбачена планом реформ за інструментом Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також програмою МВФ Extended Fund Facility.

Ухвалений закон змінює правила відбору голови митниці (має бути прозорий конкурс за участю міжнародних організацій), запроваджує аудит, переатестацію митників протягом 18 місяців після призначення нового керівника та підвищення їхніх зарплат.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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