Фінансові новини
- |
- 18.04.25
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється
12:33 18.04.2025 |
Швеція готова профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, повідомив представник шведської урядової агенції FMV бригадний генерал Йоган Аксельссон під час зустрічі із заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергієм Боєвим.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, Аксельссон презентував українській стороні список напрямів, які можуть бути опрацьовані. Боєв підкреслив, що для України актуальними залишаються питання протидії КАБам та можливість перехоплення ворожих дронів.
Як зазначається, актуальним залишається виробництво шведських БМП CV-90, які проявили себе на полі бою як надійна техніка. Сторони домовилися працювати над реалізацією технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.
Вони також обговорили деталі напрацювання щодо спільних підприємств, які вироблятимуть критично важливе озброєння.
"Українсько-шведські відносини в оборонній галузі розвиваються і це підтвердження нашої стратегічної співпраці. Швеція - один з лідерів допомоги Україні, й ми раді ділитися досвідом у відповідь для розвитку спільних проєктів", - зазначив заступник міністра.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вводить антидемпінгові мита 23,3-42% на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю
ТОП-НОВИНИ
|Китай назвав «безпідставними» заяви Зеленського щодо постачання зброї РФ
|Мінекономіки оприлюднило текст меморандуму щодо угоди про надра зі США
|Рубіо допустив відмову США від зусиль з досягнення миру в Україні
|Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про економічне партнерство - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Україна вводить антидемпінгові мита 23,3-42% на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю
|Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється
|Авіакомпанія з України SkyUp відновила регулярні авіарейси з Молдови до Європи
|Бюджет «єОселі» планують збільшувати вже цього року
|Україна допустила до використання новий наземний дрон D-21
|Министр финансов отрицает планы поднятия налогов
Бізнес
|TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
|InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень