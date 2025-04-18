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Україна допустила до використання новий наземний дрон D-21
11:46 18.04.2025 |
Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у військах наземний роботизований комплекс D-21, розроблений компанією FRDM GROUP.
Цей дрон уже показав високу ефективність на змаганнях Long-Range UGV Challenge, організованих кластером Brave1, де змагалися транспортні платформи 50 вітчизняних виробників.
D-21 є колісною дистанційно керованою логістичною платформою. Основне його призначення - транспортування вантажів і евакуація поранених з передової. Він може функціонувати у двох режимах: ручному, коли оператор керує ним дистанційно, та автоматичному - з рухом по заздалегідь визначеному маршруту.
Під час першого етапу випробувань дрон мав пройти 10-кілометрову ділянку складної місцевості з перешкодами, включно з впливом радіоелектронної боротьби. Попри заявлену максимальну відстань у 5000 метрів, D-21 пройшов 5800 метрів, перевищивши очікування.
На другому етапі випробувань дрон демонстрував вантажність і витривалість. При стартовому заряді батареї у 75% він подолав 18 км із повним завантаженням у 200 кг - це суттєво більше від заявленої технічної норми при повному заряді.
Платформа також дозволяє встановити дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом, що дає змогу використовувати D-21 не лише як транспорт, а і як засіб вогневої підтримки.
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